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Kayseri Melikgazi'de kayadan düşen kişi 500 metre sedyeyle taşınarak kurtarıldı

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Kayseri Melikgazi'de kayadan düşen kişi 500 metre sedyeyle taşınarak kurtarıldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayadan düşerek mahsur kalan bir kişi, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sedye ile 500 metre taşınarak 112 ekiplerine teslim edilen kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayadan düşen bir kişi, ekiplerin çalışmaları ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Mahallesi Karatepe Belası mevkide meydana gelen olayda, N.D. kayadan düşerek mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu N.D., sedye ile 500 metre taşınarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Kayadan düşen N.D., olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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