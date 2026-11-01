Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Melikgazi'de bina önünde ağır yaralı bulunan genç kadın hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de bina önünde ağır yaralı bulunan genç kadın hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Kayseri Melikgazi'de bina önünde ağır yaralı bulunan genç kadın hastaneye kaldırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Altınoluk Mahallesi'nde bir genç kadın, bina önünde ağır yaralı halde bulunarak Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının düşerek yaralandığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç kadın, bina önünde ağır yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, apartman sakinlerinin bina önünde hareketsiz halde yatan bir kadın olduğunu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ağır yaralı olduğu tespit edilen kadının kimliğinin S.T. (18) olduğu belirlendi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının düşerek yaralandığı tahmin edilirken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Haydarpaşa’ya arkeoloji, Sirkeci’ye göç müzesi! Bakan Ersoy tarih verdi

Bakan Ersoy tarih verdi! İstanbul için geri sayım başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında '350 bin dolar' iddiası: Aracına koydu

Oğul Sarıgül'den Özel'i yakacak ek ifade! Babasının adını da verdi
Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası

27 yaşındaki Türk milyardere hapis cezası
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi

Sesleri duyan vatandaşlar panikle dışarı çıktı, 4 bina tahliye edildi
Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi

Ünlü türkücü resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Çağla Şıkel’den çifte kutlama! Oğlu ve annesinin doğum gününü birlikte kutladı

Çağla Şıkel’in ailesinde çifte doğum günü sevinci: İyi ki varsınız!
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Ünlü gazetenin sahibi gözaltına alındı
ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı

ABD'nin iki numarası bu hale geldi