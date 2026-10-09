Kayseri Melikgazi'de apartmanın 2. katındaki yangında bir kişi dumandan etkilendi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yagın, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Çukurharmanlar Sokak üzerindeki bir apartmanın 2. katındaki dairede çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı