Kayseri Kocasinan'da tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hafif yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan şahıs hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi 3210. Sokak üzerinde bulunan bir dükkanda meydana gelen olayda, Ö.Ç.B. ile kardeşi Ö.B. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.B., tüfek ile kardeşi Ö.Ç.B.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçma Ö.Ç.B.'ye ateş ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.B. olayın ardından kaçarken, yaralı şahısta ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı