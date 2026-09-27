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Kayseri Kocasinan'da polis uygulamasında dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

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Kayseri Kocasinan'da polis uygulamasında dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis uygulamasında, Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'dolandırıcılık' suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte huzuru sağlama, suç ve suçluyla mücadele çerçevesinde uygulama yapıldı. Ekipler tarafından Uğurevler Mahallesi'nde yapılan uygulamada, Şanlıurfa Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında 'dolandırıcılık' suçundan aranması bulunan Ö.D. (30) yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.D. sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler için karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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