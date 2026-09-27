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Kayseri Kocasinan'da otomobil tramvay durağına çarptı, sürücü yaralandı

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Kayseri Kocasinan'da otomobil tramvay durağına çarptı, sürücü yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, tramvay durağına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, çarpma anında bölgede yaya bulunmaması olası faciayı önledi; sürücü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tramvay durağına çarptı. Kaza anında otomobilin çarptığı bölgede yayaların bulunmaması facianın önüne geçerken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde H.K.A. yönetimindeki 38 AIP 575 plakalı otomobil. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan H.K.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Otomobilin çarptığı bölgede yayaların bulunmaması facianın önüne geçerken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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