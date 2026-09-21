Kayseri Kocasinan'da öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak üzerindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler yurdun çatısını sararken ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı