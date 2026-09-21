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Kayseri Kocasinan'da öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor

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Kayseri Kocasinan'da öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak üzerindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler yurdun çatısını sararken ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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