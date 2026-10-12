Kayseri Kocasinan'da akrabasını bıçaklayan şüpheli halk otobüsüne çarpıp yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı akrabasını bıçakla yaraladıktan sonra aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli halk otobüsüne çarpınca yakalandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen B.C. ile M.A. henüz bilinmeyen bir nedenden dolay tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C., yanında bulunan bıçakla M.A.'yı bacağından bıçakladı. Olayın ardından 06 BPZ 876 plakalı aracına binen B.C., kaçmak isterken ışıkta bekleyen 38 AB 299 plakalı halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kendisi de darp edilen B.C., polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 yaralı ambulanstaki tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı