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Kayseri haberleri: Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kayseri haberleri: Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

Kayseri haberler: Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, İbranice yazılı Tevrat ve tarihi kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, İbranice yazılı Tevrat ve tarihi kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan İlçesi Ambar Mahallesinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda, 1 adet antik İbranice yazılı Tevrat olarak bilinen tarihi kitap ve bu kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Tevrat 3. Sayfa Haberler

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