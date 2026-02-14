Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir ahırın çatısını uçurdu.

Kayseri'de kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar etkisini ilçelerde de gösterdi. Develi ilçesinde de yağışlarla birlikte yollarda taşkınlar ve sel meydana gelirken, şiddetli rüzgarın etkisi ile de Sindelhöyük Mahallesi'nde bir ahırın çatısı uçtu.

Meydana gelen olayda hayvanlar zarar görmezken, hasar alan ahır da kullanılamaz hale geldi.