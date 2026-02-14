Haberler

Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Sindelhöyük Mahallesi'nde bir ahırın çatısını uçurdu. Olayda hayvanlar zarar görmezken, ahır kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir ahırın çatısını uçurdu.

Kayseri'de kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar etkisini ilçelerde de gösterdi. Develi ilçesinde de yağışlarla birlikte yollarda taşkınlar ve sel meydana gelirken, şiddetli rüzgarın etkisi ile de Sindelhöyük Mahallesi'nde bir ahırın çatısı uçtu.

Meydana gelen olayda hayvanlar zarar görmezken, hasar alan ahır da kullanılamaz hale geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor

Ev satışında yeni dönem! Uygulama yarın 81 ilde başlıyor
Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi