Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: Ölü ve Yaralılar Var

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk bilgilere göre ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe mevkide kamyonet, tır ve Yeni Aksaray firmasına ait yolcu otobüsü trafik kazası yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alınan ilk bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Ekiplerin çalışması devam ediyor. - KAYSERİ