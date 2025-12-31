Haberler

Kayseri'de polis ekipleri denetimleri artırdı

Kayseri'de polis ekipleri denetimleri artırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmesi için denetimlerini artırdı. 3 bin 40 polis ile yapılan denetimlerde araçlar ve şahıslar sorgulandı, çeşitli güvenlik önlemleri alındı.

Kayseri'de polis ekipleri vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmesi için denetimlerini artırdı.

Kayseri'de vatandaşlar yeni yıl coşkusu yaşarken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerini artırdı. 3 bin 40 polisin yılbaşında görev yaptığı kentte yapılan uygulamalarda araçlar ve şahıslar sorgulandı. 10 dron, 10 tim çevik kuvvet personeli, 210 resmi ve sivil ekip, 450 yaya devriye, bin 800 birimlerde ve ilçelerde görevlendirilen personel ve 110 trafik ekibinin görev yaptığı Kayseri'de vatandaşlarda yeni yıla huzurlu girmenin keyfini yaşadı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Orkun Karagöz, vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak için teyakkuz halinde olduklarını söyleyerek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın tlimatları doğrultusunda kentin bir çok noktasında sabit uygulamalar yapıldığı ve bu uygulamaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceğini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı

Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı

Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü