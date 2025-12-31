Kayseri'de polis ekipleri denetimleri artırdı

Kayseri'de polis ekipleri vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmesi için denetimlerini artırdı.

Kayseri'de vatandaşlar yeni yıl coşkusu yaşarken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerini artırdı. 3 bin 40 polisin yılbaşında görev yaptığı kentte yapılan uygulamalarda araçlar ve şahıslar sorgulandı. 10 dron, 10 tim çevik kuvvet personeli, 210 resmi ve sivil ekip, 450 yaya devriye, bin 800 birimlerde ve ilçelerde görevlendirilen personel ve 110 trafik ekibinin görev yaptığı Kayseri'de vatandaşlarda yeni yıla huzurlu girmenin keyfini yaşadı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Orkun Karagöz, vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak için teyakkuz halinde olduklarını söyleyerek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın tlimatları doğrultusunda kentin bir çok noktasında sabit uygulamalar yapıldığı ve bu uygulamaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceğini kaydetti. - KAYSERİ