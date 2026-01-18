Haberler

Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin yayaya çarpması sonucu yaya ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı trafik kazasında, yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, A.K. yönetimindeki 19 UF 747 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yayayı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. A.K. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yayanın hastaneye bilinci kapalı halde kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

