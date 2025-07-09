Kayseri'de Yangın: Halk Otobüsü Kül Oldu, 2 Araç Zarar Gördü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yanan halk otobüsü küle dönerken, geriye doğru kaçarak arkasındaki 1 polis aracına ve 1 ticari araca da çarptı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir halk otobüsü bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, otobüs geriye doğru kaçarak arkasındaki 1 polis aracına ve bir ticari araca çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 11 kişi ekipler tarafından tahliye edilirken, otobüs ise küle döndü.

Ekipler yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarını tamamlarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ