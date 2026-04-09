Maket bıçağı ile eşini yaralan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de uzaklaştırma kararı olan eşini yaşadığı evin balkonundan girerek maket bıçağı ile yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de 5 Mayıs 2025 tarihinde uzaklaştırma kararı olan eşi M.K.'nin yaşadığı eve balkondan girerek maket bıçağı ile yaralayan A.C.'nin yargılanmasına Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık A.C. ve avukatı katıldı. A.C., duruşmada önceki savunmalarını tekrar etti. Mahkeme heyeti; M.K.'nin olay nedeniyle kalıcı bir hasar alıp almadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı