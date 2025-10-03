Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan kadın sanık; 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu kadın sanık S.Ş.; Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık S.Ş.; uyuşturucu satmadığını belirtirken avukatı da S.Ş.'nin suç işlediğine dair somut delil olmadığını, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti S.Ş.'nin suçunun sabit olduğuna hükmederek; 12 yıl 6 ay hapis, 125 bin lira para cezasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ