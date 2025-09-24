Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.A. (42) yakalandı.

Y.E.A. polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ