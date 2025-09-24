Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu madde ticareti suçlusu Y.E.A.'yı yakaladı ve cezaevine teslim etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.A. (42) yakalandı.

Y.E.A. polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Sezonu kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.