Kayseri'de 915 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri, bir şüphelinin evine düzenlediği operasyonda 915 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 915 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüpheli D.H.'nin Kocasinan ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda N.H. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 915 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet av tüfeğine ait fişek ve 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

