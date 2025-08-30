Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kök Kenevir ve 550 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 7 kök kenevir ve 550 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından ilçeye bağlı Suleymanli Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda; K.Ş. gözaltına alınırken, şahsa ait ikamette yapılan aramalarda; 7 kök kenevir ve 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

K.Ş.'nin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ