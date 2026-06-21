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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İncesu ilçesinde düzenlenen operasyonda 524 gram uyuşturucu madde ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 524 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; İncesu ilçesinde R.Y., A.G., B.F.Y. ve H.İ.T.'nin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 524 gram uyuşturucu madde ve 4 adet cep telefonu ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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