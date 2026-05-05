Kayseri'de iki çocuk annesi kadını öldüren sanık hakim karşısında

Kayseri'de iki çocuk annesi kadını sokak ortasında tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Sokak'ta 26 Kasım 2025 tarihinde 2 çocuk annesi Ebru Kekilli'yi sokak ortasında tüfekle vurarak, öldüren A.A.'nın yargılanmasına başlandı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.A. ve avukatı ile Ebru Kekilli'nin yakınları ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık A.A., Ebru Kekilli ile konuşmaya gittiğini belirterek, öldürme kastının olmadığını ve yere ateş açtığını söyledi.

Savcı mütalaasını verdi

Ebru Kekilli'nin yakınları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, savcı mütalaasında A.A.'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı Haziran ayına erteledi. - KAYSERİ

