Kayseri'de Trafikte Kadınlara Saldırı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı kadınlara hakarette bulunduktan sonra otomobile saldırarak camlarını yumrukladı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gülük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen 2 kadın ile bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kadınlara hakaret eden şahıs, kendisinin cep telefonu tarafından çekildiğini anlayınca hakaretlerine devam etti. Yol üzerinde duran şahıs, kadınların bulunduğu otomobile yönelerek, camlarını yumrukladı.

Olay anı anbean cep telefonu görüntülerine yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
