Haberler

Direğe çarpan otomobil ikiye katlandı: 1 yaralı

Direğe çarpan otomobil ikiye katlandı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direğe çarpan otomobil ortadan ikiye katlanırken, sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde direğe çarpan otomobil ortadan ikiye katlanırken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Develi Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, A.Y.İ. yönetimindeki 51 AR 859 plakalı otomobil sürücüsüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.Y.İ.'yi ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor

Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan belli oldu
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
Talisca durmak bilmiyor! Trabzonspor'a da attı

Bu adamı durdurmak imkansız