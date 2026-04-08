Takla atan otomobil sitenin girişini yıktı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak bir sitenin girişine daldı. Kazada sürücü yaralandı ve bölgeye acil ekipler sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir sitenin girişine daldı. Kazada sitenin duvarı ve girişindeki beton blok zarar görürken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, C.K. yönetimindeki, 38 AKG 831 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla atarak bir sitenin önce duvarına daha sonra girişindeki beton bloğa çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de araçta sıkışan C.K.'yı otomobilde çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından C.K. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışmaların ardından otomobil vinç eşliğinde kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
