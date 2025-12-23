Haberler

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil yan yatarak diğeri takla attı ve iki sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında, otomobillerden biri yan yatarken, diğeri de takla attı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, Ş.A. yönetimindeki 38 EA 823 plakalı Tofaş otomobil ile T.K. yönetimindeki 38 AOK 804 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden 38 AOK 804 plakalı otomobil yan yatarken, 38 EA 823 plakalı otomobil takla attı. Kazada otomobillerde bulunan 2 sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise 2 sürücüyü ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Trump'tan 'Altın filo' hamlesi: ABD donanmasına yeni savaş gemileri ekleniyor

Adım adım savaşa hazırlanıyor: Yeni savaş gemileri yolda
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
title