İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev aldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 824. Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, L.A. yönetimindeki 38 GE 600 plakalı otomobil ile Ü.B. yönetimindeki 38 AOR 015 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ü.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

