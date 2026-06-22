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'Torpil patlatma' kavgasında sopa ve satır kullanıldı: 3 yaralı

'Torpil patlatma' kavgasında sopa ve satır kullanıldı: 3 yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde torpil patlatma yüzünden çıkan kavgada 1'i satırla olmak üzere 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 'torpil patlatma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i satırla olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre torpil patlatarak çevrede gürültü yapan bir grupla sokak üzerindeki bir apartmanda ikamet edenler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. satırla, Y.Ç. ve M.Ç. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp tarafları ayırırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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