Tırdan tedirgin olan sürücü kontrolü kaybedip, şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kayseri'de yoğun araç trafiğinde karşı yönden gelen tırın üzerine geldiğini düşünerek tedirgin olan sürücü, kontrolünü kaybedip şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yoğun araç trafiğinin bulunduğu yolun karşısından ilerleyen otomobil sürücüsü dönüş yapan tırı görünce tedirgin oldu. Tırın üzerine geldiğini zanneden sürücü kontrolünü kaybederek, önce sol saha sonrada sağ yaparak, kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan otomobil sürücüsünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı