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Kayseri’de ticari taksi otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’de ticari taksi otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında İ.Ç. yönetimindeki 38 T 0924 plakalı ticari taksiyle İ.Y. yönetimindeki 38 HU 916 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak refüje çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü İ.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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