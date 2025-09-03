Haberler

Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Milkay Tekstil Fabrikası'nda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüyerek fabrikanın bir kısmını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi müdahale ediyor.

Kayseri'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevler çevreyi aydınlatırken, yangın havadan da görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan Milkay Tekstil Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler fabrikanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çok sayıda itfaiye ekibi de yangına müdahale etti. Yangında çıkan alevler ortamı aydınlattı. Fabrika yangını havadan da görüntülendi.

Ekiplerin çalışması sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'den kayyum kararına itiraz

CHP, kayyum kararı sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin ile Jinping arasında dikkat çeken 'ölümsüzlük' sohbeti

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.