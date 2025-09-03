Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevler çevreyi aydınlatırken, yangın havadan da görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan Milkay Tekstil Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler fabrikanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çok sayıda itfaiye ekibi de yangına müdahale etti. Yangında çıkan alevler ortamı aydınlattı. Fabrika yangını havadan da görüntülendi.

Ekiplerin çalışması sürüyor. - KAYSERİ