Kayseri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Milkay tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 10. Cadde üzerindeki Milkay tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
