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Kayseri'de Servis Midibüsü ile Tır Çarpıştı: 1 Öğrenci Yaralı

Kayseri'de Servis Midibüsü ile Tır Çarpıştı: 1 Öğrenci Yaralı
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir tır ile öğrencilerin bulunduğu servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 öğrenci yaralandı. Midibüs şarampole devrildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde öğrencilerin bulunduğu servis midibüsü ile tır çarpıştı. Kazada 1 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karacaören Sultanhanı Ilıca Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Sarıoğlan'a gitmekte olan tır, öğrencilerin bulunduğu servis midibüsü ile çarpıştı. Öğrenci midibüsü çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada; midibüsünde bulunan 13 kişiden 1'i yararlanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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