Sentetik uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis

Kayseri'de sentetik uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin 16 Kasım 2025 tarihinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.G., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada operasyon sırasında yakalanan ve emniyetteki ifadesinde M.G.'den uyuşturucu aldığını söyleyen A.T. tanık olarak dinlendi. Duruşmada emniyette korktuğu ve baskı gördüğü için böyle ifade verdiğini söyleyen A.T., M.G. ile aralarında uyuşturucu alışverişinin olmadığını söyledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti M.G.'ye sentetik uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı