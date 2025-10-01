Kayseri'de Sahte Plaka Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de APP olarak tabir edilen farklı tasarıma sahip plakalar basan şahıslar, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda Türkiye Şoförler Odası'na ait mühür bulunan manuel mühür basma makinesi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Mali Suçlar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kente kargo ile APP plaka geleceği bilgisi alındı. Yapılan çalışmalarda adresleri tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda F.K. (44) ve Z.K. (43) yakalanırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 18 adet basılmış APP plaka, 1 adet Türkiye Şoförler Odası'na ait mühür bulunan manuel mühür basma makinesi, 443 adet boş plaka ve 12 kilogram ağırlığında plaka boyama için kullanılan siyah renkli boya bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konurken, yakalanan 2 şahıs emniyete götürülerek, haklarında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı. - KAYSERİ