Kayseri'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda gerçekleştirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Ö.Y. ve A.S. yakalanırken haklarında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda ise; 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü ile 9 adet muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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