Haberler

Refüje çıkan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 4 yaralı

Refüje çıkan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan Tofaş otomobil hurdaya döndü. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde refüje çıkan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde, B.C.Ç. yönetimindeki 38 PK 660 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki refüje çıktı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta bulunan yaralılar çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar sürüsü B.C.Ç. ile yolcular U.B., H.E. ve V.K. ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çalışmaların ardınan otomobil çekiciyle kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor

Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

Trump'tan anlaşmayı bozmaya çalışan Netanyahu'ya sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog

Sinirler gerildi! Yabancı gazetecinin yaptığı işgüzarlığa bakın!
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
Galatasaray'da Singo için karar çıktı

Takımın bel kemiklerindendi! Geleceği için karar çıktı!
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol

Dünya Kupası tarihine geçen gol! Hem de Almanya'ya karşı
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı

Hayatta kimsesi kalmayınca hepsini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı