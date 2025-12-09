Haberler

Kayseri'de 3 polis aracına çarparak kaçan suç makinası yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 3 polis aracına çarparak zarar veren şüpheli, lastiklerine ateş açılması sonucu durdurularak gözaltına alındı. Şahıs, 41 suç kaydı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kaçarken 3 polis aracına çarparak zarar veren şüpheli, ekiplerin aracın lastiklerine ateş açması sonucu durdurularak yakalandı. 41 suç kaydı bulunduğu belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Ray Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri İ.S.T. idaresindeki 38 SA 020 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri de peşlerine düştü. Kovalama sırasında 3 polis aracına çarpan araç, yaklaşık 30 kilometrelik kaçışın ardından Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde sıkıştırıldı. Polis ekipleri aracın lastiklerine ateş ederken, durdurulan aracın şoförü ile yanındaki Y.C.K. gözaltına alındı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Araç da ekiplerin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Uyuşturucu testi pozitif çıktı

Öte yandan ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan İ.S.T.'nin uyuşturucu kitiyle yapılan testi pozitif çıktı. Ekipler tarafından araçta yapılan arama çalışmalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

41 adet suç kaydı mevcut

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 3 polis aracına çarparak kaçan İ.S.T.'nin 41 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.S.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

156 bin TL idari para cezası yazıldı

Polis ekiplerinden kaçarak trafiği tehlikeye sokan İ.S.T.'ye 'uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak', 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından toplamda 156 bin 623 TL idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



