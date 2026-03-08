Haberler

Tomarza'da tuvaletlere zarar verdiler

Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki İncilli Çavuş Parkı içindeki erkek WC'sinde kimliği belirsiz kişilerce kamu malına zarar verildi. Su boruları kesildi ve ısıtıcıların ayarları değiştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde park içerisinde bulunan tuvaletlere kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İncilli Çavuş Parkı içerisindeki erkek WC'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kamu malına zarar verildi. WC içerisinde bulunan su boruları kesilerek tesisata ciddi zarar verildi. Ayrıca kış aylarında suların donmaması ve vatandaşların buzlanma nedeniyle düşme tehlikesi yaşamaması için konulan termostatlı ısıtıcıların ayarları da son seviyeye kadar yükseltildiği görüldü. Ramazan ayında gerçekleştirilen saldırılar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
