Özel eğitim kurumundan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, bir özel eğitim kurumundan hırsızlık yapan H.A.K. adlı şahsı yakalayarak, çalıntı malzemeleri kuruma teslim etti. Hırsızlık olayına karışan kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir özel eğitim kurumundan hırsızlık yapan şahıs yakalandı. Söz konusu çalıntı malzemeler ve para, kuruma eksiksiz olarak teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan bir özel eğitim kurumunda gerçekleşen hırsızlık olayıyla alakalı çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kamera inceleme ve saha çalışmaları neticesinde olayı H.A.K.'nin (40) gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler tarafından H.A.K.'nin saklandığı adrese düzenlenen operasyonda şahıs yakalanarak, gözaltına alınırken, yapılan arama çalışmalarında, özel eğitim kurumuna ait 2 adet laptop, 1 adet cep telefonu, 1 adet projeksiyon ve bin TL yardım parası ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Ekipler tarafından ele geçirilen malzemeler, özel eğitim kurumuna eksiksiz olarak teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

