Kayseri'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kayseri'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen çarpışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan iki otomobilin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırılması planlanıyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yukarı mahallede meydana gelen kazada; 51 HR 777 plakalı otomobil ile 80 HH 640 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobiller, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu genç yaşta hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.