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Yolcu otobüsünde 510 kilo kaçak tütün bulundu

Yolcu otobüsünde 510 kilo kaçak tütün bulundu
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde 510 kilo kaçak tütün bulundu. Tütüne el konulurken soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir yolcu otobüsünde 510 kilo kaçak tütün bulundu.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Solaklar Mahallesi'nde yol emniyet ve kontrol faaliyeti yapıldı. Yapılan uygulamada kimlik kontrolü için durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 510 kilo kaçak tütün bulundu.

Bulunan tütüne el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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