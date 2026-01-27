Haberler

Krikonun kayması ile otobüsün altında kalan genç toprağa verildi

Krikonun kayması ile otobüsün altında kalan genç toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bakım yaptığı sırada krikonun kayması sonucu otobüsün altında kalan 31 yaşındaki Cihan Altıntaş hayatını kaybetti. Cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Mithatpaşa Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bakım yaparken krikonun kayması sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'ndeki bir rot balans servisinin sahibi Cihan Altıntaş (31), bakım için kurduğu krikonun kayması sonucu yolcu otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı C.A., sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altıntaş, Mithatpaşa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çevril Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Altıntaş'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Ufuk Özkan yıllar önce ziyaret etmişti, şimdi aynı kaderi paylaşıyor

Ufuk Özkan da yıllar sonra aynı kaderi yaşadı! Meğer 15 yıl önce...
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu