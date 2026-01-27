Krikonun kayması ile otobüsün altında kalan genç toprağa verildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bakım yaparken krikonun kayması sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'ndeki bir rot balans servisinin sahibi Cihan Altıntaş (31), bakım için kurduğu krikonun kayması sonucu yolcu otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı C.A., sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altıntaş, Mithatpaşa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çevril Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Altıntaş'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ