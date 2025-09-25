Haberler

Kayseri'de Ot Toplamak İçin Giden Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ot toplamak için Aladağlar bölgesine çıkan ve üç gündür kayıptı olan Murat D.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ot toplamak için üç gün önce Aladağlar bölgesine çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, üç gün önce ilçede bulunan Aladağlar bölgesine ot toplamaya giden Murat D.'den bir daha haber alınamadı. Murat D.'nin, en son ailesini arayarak telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söylemesine rağmen geri dönmemesi üzerine yapılan ihbar ile ekipler harekete geçti. İhbar üzerine 6 arama kurtarma teknisyeni ile 2 drondan oluşan 1 AFAD ekibi, 5 JAK personeli ve 5 İHH gönüllüsü bölgede arama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda Murat D.'nin cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
