Kayseri'de 164 okul servisi denetlendi

Kayseri'de 164 okul servisi denetlendi
Güncelleme:
Kayseri'de polis ekipleri, öğrencilerin güvenliği için 164 okul servis aracını denetledi, 10 servis aracına işlem yapıldı ve 1 araç trafikten men edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından öğrencilerin trafikte güvenliğini sağlamak adına yapılan çalışmalarda, 164 okul servisi denetlenirken, 10 servis aracına işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin trafikte güvenliğini sağlamak adına çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, toplam 164 okul servis aracı denetlenirken, 10 servis aracına ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca 1 servis aracı trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
