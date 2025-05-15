Kayseri'de Öğrenci Servisi Devrildi: 15 Yaralı

Kayseri'de Öğrenci Servisi Devrildi: 15 Yaralı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 15 öğrenci yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler hastanedeki tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 15 öğrenci yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 15 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi devrildi. Kazada 15 öğrenci yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Servisin içerisinden çıkarılan öğrenciler ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT GÜRBÜZLER - 3.Sayfa
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