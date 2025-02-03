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Kayseri'de Ocak Ayında 36 Şüpheliye Terör Operasyonu

Kayseri'de Ocak Ayında 36 Şüpheliye Terör Operasyonu
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Kayseri'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, terör örgütleriyle bağlantılı 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Terörle mücadele kapsamında çeşitli örgütlere yönelik yürütülen soruşturmalar detaylandırıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 36 şüpheliye terörden işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1-31 Ocak arasında yapılan çalışmalarda; dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 15, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, sol terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 2, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 18 şahıs olmak üzere toplamda 36 şahıs

hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse

terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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