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Kayseri'de Narkotik Operasyonları: 1 Kilo 44 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de Narkotik Operasyonları: 1 Kilo 44 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplam 1 kilo 44 gram uyuşturucu madde ile birlikte 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve diğer silahlar ele geçirildi. 33 operasyon sonucunda 17 kişi tutuklandı.

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından geçtiğimiz bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 1 kilo 44 gram narkotik madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 7-13 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yürüttü. 33 operasyon kapsamında 65 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 17 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 44 gram narkotik madde, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 84 adet fişeği, 4 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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