Kayseri'de intihar eden müteahhit hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen 60 yaşındaki müteahhit F.U., inşaatta kendini asarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen müteahhit kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi 4447. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma giren müteahhit F.U. (60) kendini astı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede F.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. F.U.'nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

