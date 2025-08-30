Kayseri'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şiraz Mahallesi ile Kapukaya Mahallesi kesişimi Malatya bağlantı yolu mevkide meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
