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Kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde motosiklet sürücüsü S.B., direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen kazada, Toklar-Şıhbarak Mahallesi istikametinden motosikletiyle seyir halinde olan S.B., direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Kazayı gören ilçe esnafı yaralının yardımına koşarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan S.B., Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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